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Нападение на танкеры в Оманском заливе
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США дополнительно отправят на Ближний Восток 1 тыс. военнослужащих

Пентагон связывает этот шаг с ситуацией вокруг Ирана
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© AP Photo/Hussein Malla

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил в понедельник отправку дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих "в оборонительных целях" на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Пентагона.

"В ответ на запрос Центрального командования Вооруженных сил США [СЕНТКОМ] на дополнительные силы, по рекомендации главы Комитета начальников штабов ВС США и по согласованию с Белым домом я разрешил [отправку] дополнительно приблизительно 1 тыс. [американских] военнослужащих в оборонительных целях для противодействия угрозам, возникающим в воздушном пространстве, на море и на суше, в регионе Ближнего Востока", - отмечается в документе.

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СШАИранПомпео, Майкл (Майк)Нападение на танкеры в Оманском заливе
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