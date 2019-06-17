Генпрокуратура Египта выдала разрешение на погребение Мухаммеда Мурси

КАИР, 18 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Египта выдала в понедельник вечером разрешение на погребение бывшего президента страны Мухаммеда Мурси, скоропостижно скончавшегося в Каире во время заседания суда на ним. Об этом сообщило издание Al Youm As Sabia .

Как отмечается, необходимые для захоронения документы были оформлены после завершения судебно-медицинской экспертизы. По исламским канонам, тело усопшего должно быть предано земле в кратчайшие после смерти сроки, но до захода солнца. Скорей всего, похороны Мурси пройдут уже во вторник.

Тем временем запрещенная в России и Египте и признанная террористической исламистская ассоциация "Братья-мусульмане" призвала египетский народ к массовому участию в похоронах бывшего президента. Исламисты, которые, как считают многие аналитики, не преминут воспользоваться ситуацией, чтобы попытаться раскачать обстановку в стране, назвали смерть одного из их лидеров "самым настоящим убийством" и призвали к международному расследованию обстоятельств смерти Мурси.

Официальные причины смерти экс-президента генпрокуратура обещает обнародовать в кратчайшие сроки. По предварительным данным, у Мурси на скамье подсудимых случился сердечный приступ во время судебных слушаний.