Вынесение приговора экс-наркобарону Коротышке отложено до 17 июля

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Окружной суд Нью-Йорка перенес с 25 июня на 17 июля оглашение меры наказания бывшему главарю наркокартеля "Синалоа" Хоакину Гусману по прозвищу Коротышка. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк, поступившем в понедельник в распоряжение корреспондента ТАСС.

"Вынесение приговора Хоакину Арчивальдо Гусману Лоэре перенесено на 09:15 (16:15 мск) 17 июля 2019 года", - уточнила прокуратура. Постановление об этом вынес в понедельник судья Брайан Коган.

Он предписал защите бывшего главаря наркокартеля представить свои соображения о мере наказания подзащитного к 3 июля. Обвинению надлежит изложить свои аргументы к 10 июля.

В феврале жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" виновным в участии в преступном сообществе, в международном сговоре с целью производства и распространения наркотиков, в применении огнестрельного оружия и в сговоре с целью легализации доходов от оборота наркотиков. Гусману грозит пожизненное заключение.