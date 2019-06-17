Зеленский считает необходимым расширить санкции против России

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что антироссийские санкции являются дипломатическим средством для достижения конкретных результатов и что их следует расширить в случае, если они не приведут к перемирию в Донбассе и восстановлению территориальной целостности страны. Об этом он заявил в опубликованном во вторник интервью немецкой газете Bild.

"Мы убеждены в том, что санкции нужно сохранять до тех пор, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины", - заявил Зеленский. По его мнению, "санкции - это единственное средство давления" на Москву, "дипломатический инструмент для достижения результата".

"Под этим я понимаю перемирие и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Если этот инструмент не будет работать, то нужно расширить механизм [санкций]", - считает он. Президент Украины полагает, что "санкции можно ужесточить, если они не оказывают желаемого воздействия".

Зеленский во вторник впервые посетит Берлин в качестве главы украинского государства. В программе - переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель, встреча с деловыми кругами ФРГ.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.