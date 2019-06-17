Зеленский заявил, что олигархи не оказывают влияния на членов его команды

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в его команде нет лиц, связанных со старыми политическими элитами, а олигархи не оказывают на нее влияния. Об этом он заявил в опубликованном во вторник интервью газете Bild.

"Моя президентская команда состоит из профессионалов без коррупционного прошлого или связей со старыми элитами", - заявил Зеленский. "Они не подвержены влиянию олигархов и не являются частью старых элит", - добавил президент.

"Если кто-то из моей команды будет заподозрен в вовлечении в сомнительные сделки или скомпрометирует меня, то наши пути немедленно разойдутся", - заверил он.