Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в хищении государственных средств

КАРАКАС, 18 июня. /ТАСС/. Власти Венесуэлы располагают доказательствами участия лидера оппозиции Хуана Гуайдо в хищении государственных средств для заказа наемных убийц. Об этом заявил в понедельник министр связи и информации республики Хорхе Родригес.

По его словам, при помощи "наемных убийц из Колумбии и стран Центральной Америки", целями которых должны были стать политики и военные, оппозиция "хотела дестабилизировать ситуацию в стране". Министр уточнил, что подтверждающие эти обвинения данные были обнаружены в телефоне секретаря Гуайдо Роберто Марреро, который был задержан в марте. "Было установлено, что Марреро, который является правой рукой Гуайдо, отвечал за эти террористические планы", - сказал Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television.

"Из переписки Марреро и Гуайдо становится ясно, каким образом они получали средства", - утверждает министр. По его словам, оппозиция "присваивала средства, которые принадлежали венесуэльским компаниям за рубежом" при помощи правительств стран, которые поддерживают Гуайдо. Как отметил Родригес, для финансирование планов по дестабилизации ситуации в Венесуэле также использовались средства, которые оппозиция получила якобы в качестве гуманитарной помощи республике.

В этом году политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.