Правительственный комплекс в Гонконге возобновил работу после протестов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 июня. /ТАСС/. Правительственный комплекс в Гонконге во вторник утром возобновил свою работу после того, как утихли протесты в центре города. Об этом сообщили в департаменте информации этого специального административного района Китая.

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

В настоящее время дороги, прилегающие к правительственным зданиям в районе Адмиралти, разблокированы. Особых скоплений демонстрантов там не наблюдается. В понедельник несколько сотен студентов собрались на акцию протеста в близлежащем сквере, однако вели себя мирно.

Работа комплекса правительства оказалась парализованной с минувшей среды, когда стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули против радикально настроенных групп, попытавшихся штурмовать здание Законодательного совета. Свыше 80 человек были ранены.

В минувшее воскресенье в городе прошла крупнейшая в истории массовая акция протеста, собравшая, по оценкам организаторов, почти 2 млн человек (население Гонконга - 7,5 млн). Полиция называет более скромную цифру в 338 тыс. участников на пике шествия. Оно носило мирный характер и обошлось без эксцессов.

Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в воскресенье принесла извинения жителям автономной территории за острый внутриполитический кризис, вызванный попыткой продвижения малопопулярного законопроекта об экстрадиции, спровоцировавшего массовые протесты. Она признала "просчеты в работе правительства".

Местные власти в субботу объявили о приостановлении на неопределенный срок дальнейшего рассмотрения спорного законопроекта. Однако демонстранты требовали раз и навсегда отказаться от нововведения, которое ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Аналогичная демонстрация, состоявшаяся здесь 9 июня, собрала до 1 млн человек.