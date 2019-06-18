Трамп потребовал от NYT раскрыть источник информации о кибератаках против России

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп потребовал в понедельник от газеты The New York Times немедленно раскрыть источник, сообщивший ей информацию о том, что американские спецслужбы в течение последнего года стали значительно активнее пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter .

"Материал в The New York Times об участившихся атаках США на российскую энергосистему является лживой новостью, и находящаяся в упадке The New York Times это знает. Они [газета] должны немедленно раскрыть свои источники, которые, если они вообще существуют, в чем я сомневаюсь, являются фальшивкой", - написал президент.

Он заявил, что издание "должно нести полную ответственность" за опубликованный материал.

В статье The New York Times, опубликованной 15 июня, утверждается со ссылкой на источники, что Вашингтон в течение последнего года участил попытки внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение. С его помощью США якобы могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы. Трамп в субботу в Twitter опроверг утверждения газеты. Он также обвинил ее в "фактической госизмене" и причинении вреда интересам США. Редакция газеты отвергла эти обвинения.

В материале The New York Times констатировалось, что сотрудники Совета национальной безопасности Белого дома отказались от комментариев в связи с приведенными в материале утверждениями. Вместе с тем они якобы сказали, что у них не вызывает обеспокоенности публикация информации об участившихся, по версии журналистов издания, кибератаках США в отношении энергосистемы РФ.

После публикации источник в руководстве одного из российских силовых ведомств сообщил ТАСС, что иностранные спецслужбы предпринимают попытки внедрения в системы управления инфраструктурой России. Он отметил, что речь идет прежде всего о транспорте, банковской сфере и энергетике, такие попытки фиксируются и их удается нейтрализовать.