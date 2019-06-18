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Саммит G20 в Осаке

Президент Франции посетит Японию перед саммитом G20

Эмманюэль Макрон проведет переговоры с японским премьер-министром Синдзо Абэ

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Японию с официальным визитом в период с 26 по 27 июня перед саммитом "двадцатки" в Осаке. Об этом сообщило во вторник Министерство иностранных дел Японии.

В ходе поездки Макрон проведет переговоры в Токио с японским премьер-министром Синдзо Абэ, а также встретится с императором Нарухито и императрицей Масако. "Правительство Японии надеется, что предстоящий визит еще больше укрепит отношения между двумя странами", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Это первый визит Макрона в Японию с тех пор, как он стал президентом Франции. После Токио он отправится в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит лидеров G20.

С 2017 года Макрон и Абэ встречались шесть раз.

Теги
ЯпонияФранцияАбэ, СиндзоМакрон, ЭмманюэльНарухито (император Японии)Саммит G20 в Осаке
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