СМИ: аравийская коалиция заявила о перехвате двух дронов, выпущенных хуситами

ТАСС, 18 июня. Коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила два беспилотных летательных аппарата хуситов, один из которых был нацелен на жилой район города Ахба. Об этом во вторник сообщает Саудовское агентство печати.

В понедельник вечером йеменский телеканал Al Masirah сообщил о том, что сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотника аэропорт города Абха.

2 июня силы хуситов подвергли аэродром города Абха ракетному обстрелу. Снаряд попал в зал прилета, в результате пострадали 26 человек. 14 июня сторонники движения "Ансар Аллах" атаковали Абху с помощью беспилотных летательных аппаратов, однако ПВО и ВВС королевства удалось перехватить пять беспилотников. В субботу, 15 июня, воздушные гавани Абха и Джизан снова подверглись атаке с помощью дронов.

В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между мятежниками-хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента Абд Раббо Мансура Хади. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.