В ходе протестных акций в Казахстане более 300 полицейских получили травмы

НУР-СУЛТАН, 18 июня. /ТАСС/. Свыше 300 сотрудников правоохранительных органов Казахстана получили телесные повреждения, которые им нанесли лица, вышедшие на несанкционированные протестные акции 9,10 и 11 июня в Нур-Султане и Алма-Ате. Об этом сообщил журналистам во вторник министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

"Более 300 сотрудников полиции получили телесные повреждения. Шесть из них находятся сейчас в госпитале. Это за трое суток - 9, 10, 11 июня", - рассказал Тургумбаев.

По его словам, стражи правопорядка в ходе акций никаких специальных средств не применяли, используя только сдерживающий фактор. "В основном полицейские получили легкие телесные повреждения. У шести госпитализированных - перелом голени, черепно-мозговые травмы, потому что телесные повреждения наносились палками, камнями и арматурой, которые использовали граждане, дестабилизировавшие обстановку", - пояснил глава МВД.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана привлекли к административной ответственности свыше 950 человек. Как отметили в МВД Казахстана, активными сторонниками запрещенной судом экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана" 9 и 10 июня были организованы "незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов".