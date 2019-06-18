Секретари Совбезов РФ, США и Израиля встретятся в Иерусалиме 24-25 июня

УФА, 18 июня. /ТАСС/. Переговоры секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Меира Бен-Шаббата пройдут в Иерусалиме 24-25 июня. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель главы СНБ Эйтан Бен Давид.

"Мы очень рады, что США и Россия приедут к нам, чтобы совместно обсудить проблемы региона, включая Сирию, - сказал он. - Это пойдет на пользу всему региону. Встреча пройдет 24-25 июня".

Бен Давид принимает участие в десятой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Сотрудник аппарата американского Совета национальной безопасности Гэвин Уайлд, представляющий США на конференции, заявил ТАСС, что Вашингтон ожидает в Иерусалиме обсуждения региональных вопросов, включая ситуацию вокруг Ирана.

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