Глава МИД КНР предложил вернуться к ядерной сделке по Ирану при содействии Китая

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Мировое сообщество должно вернуться к реализации соглашения по ядерной проблеме Ирана, и Китай готов активно содействовать этому процессу. Об этом заявил во вторник член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

"Мы не изменим свою позицию и будем твердо настаивать на сохранении всеобъемлющего соглашения по ядерной проблеме Ирана, - отметил он на совместной пресс-конференции со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом. - Мы готовы оказать этому содействие, объединив усилия со всеми заинтересованными сторонами".

По словам китайского дипломата, при возвращении к сделке по Ирану Пекин прежде всего будет стремиться защищать собственные национальные интересы. Ван И подчеркнул, что власти КНР поддерживают активные контакты со всеми заинтересованными сторонами и уже "есть определенный прогресс".

Односторонние санкции

Ван И также заявил, что мировое сообщество должно объединить усилия в условиях усиливающегося давления и односторонних санкций со стороны отдельных стран при решении важных международных проблем.

"Любые односторонние санкции не имеют под собой основы, подкрепленной международным законодательством, поэтому они недолговечны, - отметил он. - Я считаю, что международное сообщество должно объединить усилия для того, чтобы противостоять таким однобоким мерам и гегемонии - это в наших общих интересах".

По словам китайского дипломата, особенно важно добиться того, чтобы все страны мира смогли проявить солидарность в области борьбы с терроризмом.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Спустя год президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.