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СМИ: более 30 человек задержаны на Сицилии по подозрению в связях с мафией

По данным агентства ANSA, 26 человек взяты под стражу, а пятеро помещены под домашний арест

ТАСС, 18 июня. Сотрудники итальянской Фингвардии (силового подразделения Минфина) задержали 31 человека по подозрению в причастности к мафиозной группировке на Сицилии. Об этом сообщило во вторник агентство ANSA.

По его данным, речь идет о членах мафиозного клана Чинторино, который действует на востоке острова. 26 человек взяты под стражу, а пятеро помещены под домашний арест. Задержанным также инкриминируются вымогательство, незаконный оборот наркотиков и другие преступления.

Отмечается, что было изъято имущество на общую сумму в €1 млн.

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