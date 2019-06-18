СМИ: более 30 человек задержаны на Сицилии по подозрению в связях с мафией

ТАСС, 18 июня. Сотрудники итальянской Фингвардии (силового подразделения Минфина) задержали 31 человека по подозрению в причастности к мафиозной группировке на Сицилии. Об этом сообщило во вторник агентство ANSA.

По его данным, речь идет о членах мафиозного клана Чинторино, который действует на востоке острова. 26 человек взяты под стражу, а пятеро помещены под домашний арест. Задержанным также инкриминируются вымогательство, незаконный оборот наркотиков и другие преступления.

Отмечается, что было изъято имущество на общую сумму в €1 млн.