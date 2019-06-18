Дочь Нельсона Манделы требуют отозвать с дипломатической службы за посты в Twitter

ПРЕТОРИЯ, 18 июня. /ТАСС/. Защищающая интересы белых фермеров организация "Африфорум" обратилась к министру иностранных дел ЮАР Наледи Пандор с требованием отозвать Зиндзи Манделу, дочь первого демократически избранного президента страны с дипломатической службы. Такую реакцию вызвали ее посты в Twitter, в которых посол республики в Дании назвала белых южноамериканцев "потомками насильников и воров, укравших у чернокожих африканцев землю", а также сравнила с "незваными гостями, которые никак не хотят уезжать".

Отвечая на критические замечания оппонентов, Мандела утверждает, что "не должна отчитываться за свои личные взгляды ни перед одним белым мужчиной или белой женщиной".

Главная же тема ее скандальных заявлений - необходимость вернуть чернокожим землю, отнятую у их предков в эпоху колониализма и апартеида. Правительство "Африканского национального конгресса" обещает уже в ближайшее время провести конституционную реформу, которая даст зеленый свет экспроприации земель белых фермеров без выплаты компенсаций.

"Посол должен действовать в интересах всех жителей страны, которую представляет, без предпочтений или предрассудков. Помимо этого, посол должен транслировать образ здоровой и единой страны, завоевывая тем самым доверие политических партнеров и инвесторов", - отмечается в обращении "Африфорум".

В то же время у Зиндзи Манделы обнаружились и сторонники. Например, левопопулистская партия "Борцы за экономическую свободу" увидела в ней достойную наследницу матери - Винни Манделы, также при жизни придерживавшейся радикальных взглядов.