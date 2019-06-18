Глава ДНР назвал недальновидным отказ Зеленского от прямого диалога с Донецком и Луганском

ДОНЕЦК, 18 июня. /ТАСС/. Отказ президента Украины Владимира Зеленского вести прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) свидетельствует о недальновидности новых властей в Киеве. Об этом заявил во вторник Донецкому агентству новостей глава ДНР Денис Пушилин.

"Мы очень разочарованы, что Владимир Зеленский говорит, как экс-президент Петр Порошенко, хотелось бы увидеть различия, но увы. Его отказ от прямого диалога с республиками Донбасса - яркое свидетельство недальновидной политики новых властей Украины", - заявил руководитель ДНР.

"Я убежден, что когда-нибудь он [Зеленский] осознает, что, не изменив подходы, нельзя добиться перемен", - добавил Пушилин.

Ранее Зеленский после встречи с президентом Франции заявил, что Киев не готов к прямому диалогу с республиками Донбасса.