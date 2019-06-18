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Роухани: Иран не ведет войны ни с одной нацией и будет противостоять давлению

Президент Ирана назвал своих оппонентов малоопытными политиками

ТАСС, 18 июня. Тегеран не ведет войны ни с одной нацией, но готов противостоять враждебным действиям других государств. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани во вторник на церемонии открытия нового терминала в столичном международном аэропорту имени имама Хомейни.

"Мы не ведем войны ни с каким народом. В конце концов победа будет за народом Ирана, потому что наши оппоненты не являются нацией. Это группа малоопытных политиков, группа чиновников, а не целая страна. Но зато вся иранская нация вовлечена в борьбу", - цитирует Роухани агентство Mehr. Президент отметил, что цель нынешней антииранской политики ряда стран - "крушение надежд и слом воли" иранцев.

"Они плетут заговоры, но наша нация не потеряет достоинства. Мы хотим сорвать эти злые намерения нашего противника. Мы видим, что давление на нас усилилось, но и наша реакция на него возросла", - сказал президент. Он также обратил внимание на то, что несмотря на санкции, Иран не испытывает проблем с обеспечением аэропортов и самолетов всем необходимым, в том числе запчастями.

Теги
ИранРоухани, Хасан
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