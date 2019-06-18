Для европейского истребителя 5-го поколения создадут новые малозаметные ракеты

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 18 июня. /ТАСС/. Европейский истребитель 5-го поколения Next Generation Fighter (NGF), разрабатываемый совместно Германией, Испанией и Францией, получит малозаметное вооружение нового поколения. Об этом ТАСС в ходе 53-го Парижского авиационно-космического салона (Paris Air Show 2019) сообщил источник в концерне MBDA, крупнейшем европейском разработчике ракетного вооружения.

"В рамках французско-британской программы по созданию крылатых и противокорабельных ракет нового поколения ведется разработка двух новых образцов ракетного вооружения, которыми предполагается оснастить истребитель NGF. Соответствующие исследования и работы уже начаты", - сообщил представитель MBDA.

По его словам, NGF получит малозаметную ракету для уничтожения замаскированных и защищенных целей особой важности и обычную крылатую ракету для поражения всех типов сухопутных и надводных морских целей. "Предполагается, что оба образца поступят на вооружение в 2030-х годах", - проинформировал источник.

Как отметил представитель MBDA, истребитель NGF также получит 80-килограммовую высокоточную бомбу ограниченного радиуса поражения Spear 3, которая в настоящее время разрабатывается британским подразделением MBDA для боевых самолетов F-35 Lightning II и Eurofighter Typhoon, а также управляемые авиационные бомбы SmartGlider и SmartCruiser.

Европейский истребитель 5-го поколения NGF был официально представлен в понедельник на авиасалоне в Ле-Бурже. Разработку самолета ведут три европейских страны - Германия, Испания и Франция, двумя головными подрядчиками выбраны французская компания Dassault Aviation и европейский концерн Airbus. Ожидается, что NGF войдет в строй в 2040-х годах.

Выставка в Ле-Бурже открылась 17 июня и продлится до 23 июня.