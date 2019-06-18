На Украину прибыл новый поверенный в делах США

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор прибыл на Украину.

"Посольство США в Киеве приветствует посла Уильяма Тейлора, который вернулся на Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой в период исторических выборов и переходного периода", - говорится во вторник в сообщении посольства США на Украине в Twitter.

Тейлор уже занимал должность посла США на Украине с 2006 по 2009 год, а перед последним назначением являлся исполнительным вице-президентом Института мира США.

В посольстве также пояснили, что Кристина Квин, которая руководила посольством как временный поверенный после отзыва в мае посла Мари Йованович, вернется к работе в должности заместителя главы миссии.

Чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Мари Йованович, которая занимала этот пост с 2016 года, 20 мая завершила работу в Киеве. Этой весной она оказалась в центре скандала после заявления генпрокурора Украины Юрий Луценко о том, что Йованович якобы в 2017 году передала ему список лиц, которых просила не подвергать уголовному преследованию. В Государственном департаменте заявление главы ГПУ опровергли, назвав его "откровенной выдумкой". Позднее в ГПУ пояснили, что "списка Йованович" не было, а ее рекомендации носили устный характер.