Лукашенко назвал "хорошим началом" товарооборот с Египтом на $100 млн в год

МИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Товарооборот с Египтом в размере около $100 млн в год является "хорошим началом" для развития сотрудничества, но это не предел. Об этом во вторник заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, который находится с официальным визитом в Белоруссии.

Лукашенко напомнил, что во время его визита в Каир в 2017 году стороны наметили план действий на перспективу.

"Должен сказать, мы немало сделали в плане реализации этих мероприятий и удвоили наш товарооборот: он был около $50 млн (в год - прим ТАСС), сейчас - свыше $100 млн. Это хорошее начало, но не предел", - подчеркнул белорусский лидер. Он заметил, что в современном мире весьма сложно налаживать масштабное межгосударственное сотрудничество, так как "рынки заняты, определенная инерция, партнеры уже сложились стабильные как у Беларуси, так и, тем более, у Египта".

"Все было непросто, но нам удалось преодолеть эти сложности, и последние несколько лет характеризуются тем, что мы нащупали ту дорогу, по которой мы можем двигаться", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что все, о чем договорятся две страны, белорусская сторона будет безусловно выполнять в намеченные сроки.

Лукашенко заявил, что нынешний визит египетского президента в Белоруссию является историческим.

"Это первый визит президента гигантской африканской страны в нашу страну", - сказал он.

Белоруссия также поддерживает предложение египетской стороны о заключении соглашения о Зоне свободной торговли между странами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Египтом.

"Беларусь выступает за свободное перемещение товаров", - отметил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, с президентом Египта есть договоренность о том, что стороны "будут переходить к более современным и многоплановым экономическим отношениям.

"Работа в этом плане уже ведется. Простой обмен товарами - это архаичная модель торговли. В качестве основного метода нашего взаимодействия определен проектный подход", - пояснил Лукашенко.