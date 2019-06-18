Европейский истребитель NGF станет основой сетецентрической боевой системы

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 18 июня. /ТАСС/. Новейший европейский истребитель пятого поколения NGF (Next Generation Fighter) станет основой сетецентрической боевой системы, в состав которой также войдут ударные беспилотники и малозаметные боеприпасы. Об этом ТАСС на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019) сообщил представитель французской компании Dassault Aviation, являющейся одним из основных подрядчиков по разработке нового боевого самолета.

"Истребитель NGF разрабатывается как основной элемент сетецентрической боевой системы, которая объединит пилотируемую авиацию, ударные беспилотники и "умные" боеприпасы нового поколения. Состоящие на вооружении французской армии истребители Rafale и, возможно, Mirage будут оснащены радиоэлектронной аппаратурой, которая позволит им успешно взаимодействовать с новой системой", - сказал представитель Dassault Aviation.

По его словам, разработка новых ударных беспилотников уже началась. "Концерн MBDA уже определяет требования к новому вооружению. Предполагается, что оно будет одноразовым и способным как собирать информацию, так и поражать цели", - отметил собеседник агентства, добавив, что MBDA создает два таких аппарата массой 120 кг и 240 кг. В разработке беспилотника для новой сетецентрической системы принимает участие Airbus, который продемонстрировал макет такого аппарата на авиасалоне в Ле-Бурже.

Особую важность приобретает задача защиты истребителя NGF от управляемых зенитных ракет (ЗУР). "С этой целью предполагается разработка миниатюрной ракеты-перехватчика, способных поражать ЗУР вы воздухе", - сообщил представитель Dassault Aviation. Предполагается, что длина такой ракеты не превысит метра, а масса - 10 кг. Боеприпас будет отстреливаться из кассет по аналогии с тепловыми ловушками и ложными целями.

Dassault Aviation также разрабатывает концепцию материально-технической поддержки новой сетецентрической системы на базе истребителя NGF, а также прорабатывает вопросы, связанные с применением искусственного интеллекта.

Выставка в Ле-Бурже открылась 17 июня и продлится до 23 июня.