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Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси

МИД Китая пожелал Египту стабильности после смерти бывшего президента

Скоропостижную смерть Мухаммеда Мурси прокомментировали на брифинге в Пекине

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Власти Китая желают Египту стабильности при любых обстоятельствах и надеются на его успешное развитие. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя скоропостижную смерть бывшего египетского президента Мухаммеда Мурси.

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"Мы желаем, чтобы Египет сохранил стабильность при любых обстоятельствах и продолжил развиваться", - отметил он на регулярном брифинге.

Мурси умер в понедельник на заседании суда по делу о шпионаже, на котором экс-глава государства проходил главным обвиняемым.

Теги
ЕгипетКитайМурси, МухаммедУмер экс-президент Египта Мухаммед Мурси
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