В Германии от Зеленского ждут достижения мира и продвижения в борьбе с коррупцией

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Германия и Франция продолжат прилагать усилия для реализации минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном во вторник интервью редакционной группе RND.

"Мы будем требовать и от России внести в это конструктивный вклад, например, отпустив задержанных украинских солдат", - подчеркнул Маас.

От нового президента Украины Владимира Зеленского глава немецкого МИДа ждет продвижения вперед в деле борьбы с коррупцией и достижения мира в Донбассе.

"Мы хотим поддержать президента Зеленского с тем, чтобы надежды жителей Украины оправдались. Это касается, с одной стороны, процесса реализации реформ, в особенности в области борьбы с коррупцией. Это касается также, прежде всего, надежды на мир", - отметил Маас.

Зеленский во вторник впервые прибыл в Берлин в качестве главы украинского государства. В программе - переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель, встреча с деловыми кругами ФРГ.

"Хорошо, что президент Зеленский прибывает в Германию сразу после избрания. Я сам видел во время поездки в Киев, что ожидания украинцев от нового президента высоки", - добавил Хайко Маас.