Немецкий политик призвал Меркель предложить новый план по урегулированию в Донбассе

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя фракции Свободной демократической партии (СвДП) в германском Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф считает, что канцлер Ангела Меркель и правительство ФРГ должны выработать новый план по урегулированию конфликта на востоке Украины в дополнение к минским соглашениям.

"Чтобы снова наполнить жизнью мирный процесс, канцлер должна выступить с планом действий в дополнение к минским соглашениям с конкретными мерами и твердыми датами", - заявил он в опубликованном во вторник интервью редакционной группе RND.

"Центральными аспектами при этом должны быть миссия ООН по проведению временного контроля на украинско-российской границе и стабильное перемирие", - полагает политик.

Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген, со своей стороны, указал на ответственность, которую несет Германия за безопасность Украины. "Визит Зеленского в Берлин показывает значение, которое имеет вклад Германии в преодоление конфликта на востоке Украины и реализацию минских договоренностей", - считает он. Реттген при этом подверг критике проект "Северный поток - 2", который, по его мнению, "представляет собой угрозу обеспечению транзита российского газа через Украину и тем самым важному источнику доходов страны".