Додон: ЕС, Россия и США помогли избежать дестабилизации в Молдавии

КИШИНЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Консолидированная позиция ЕС, России и США по урегулированию политического кризиса в Молдавии помогла избежать дестабилизации в стране. Об этом президент республики Игорь Додон написал на своей странице в Facebook после встречи с послом США Дереком Хоганом во вторник.

"Выразил благодарность американской стороне за признание новой легитимной власти и подчеркнул, что это сыграло значительную роль в обеспечении мирной передачи власти и предотвращении дестабилизации в стране. Убежден, что консолидированная поддержка со стороны Российской Федерации, Соединенных Штатов и Европейского союза дает большие шансы на дальнейшее интенсивное развитие Республики Молдова и открывает принципиально новый этап в ее истории", - отметил Додон. Он заверил, что выступает за проведение республикой сбалансированной внешней политики.