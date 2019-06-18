{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Молдавии

Додон: ЕС, Россия и США помогли избежать дестабилизации в Молдавии

Консолидированная поддержка открывает принципиально новый этап в истории республики, заявил президент страны

КИШИНЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Консолидированная позиция ЕС, России и США по урегулированию политического кризиса в Молдавии помогла избежать дестабилизации в стране. Об этом президент республики Игорь Додон написал на своей странице в Facebook после встречи с послом США Дереком Хоганом во вторник.

"Выразил благодарность американской стороне за признание новой легитимной власти и подчеркнул, что это сыграло значительную роль в обеспечении мирной передачи власти и предотвращении дестабилизации в стране. Убежден, что консолидированная поддержка со стороны Российской Федерации, Соединенных Штатов и Европейского союза дает большие шансы на дальнейшее интенсивное развитие Республики Молдова и открывает принципиально новый этап в ее истории", - отметил Додон. Он заверил, что выступает за проведение республикой сбалансированной внешней политики.

Теги
СШАРоссияМолдавияДодон, ИгорьПолитический кризис в Молдавии
Посольство США в Киеве "заминировали" после сообщения о приезде нового поверенного
Дипломаты порекомендовали пока не посещать диппредставительство
Читать полностью