Посольство США в Киеве "заминировали" после сообщения о приезде нового поверенного

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Сообщение об угрозе минирования поступило в американское посольство на Украине после информации о том, что в дипломатическое представительство прибыл временный поверенный, посол Уильям Тейлор. Об этом посольство заявило во вторник.

"Посольство США в Киеве получило сообщение об угрозе минирования и расследует этот случай", - проинформировало диппредставительство в Twitter. При этом американские дипломаты обратились к гражданам с рекомендацией не посещать посольство США на Украине, "пока об этом не будет сообщено дополнительно".

Во вторник американское дипломатическое представительств в Киеве сообщило о прибытии в страну нового временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора, который будет руководить посольством во время парламентских выборов (назначены на 21 июля) и "переходного периода".

Тейлор уже занимал должность посла США на Украине с 2006-го по 2009 год, а перед последним назначением являлся исполнительным вице-президентом Института мира США. Тейлор сменил в Киеве Кристину Квин, которая руководила посольством как временный поверенный после отзыва в мае посла Мари Йованович.