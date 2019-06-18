Глава МВД Молдавии запросил у Украины информацию о бегстве Плахотнюка через Одессу

КИШИНЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе запросил у властей Украины информацию о возможности побега через Одессу главы бывшей правящей Демократической партии Молдавии (ДПМ) олигарха Владимира Плахотнюка и лидера партии "Шор" Илана Шора. Об этом он сообщил во вторник в парламенте, комментируя ход расследования исчезновения этих политиков после смены власти в стране.

"Плахотнюк и Шор - партнеры по бизнесу, партнеры в политике, партнеры в узурпации власти. И они должны ответить за свои деяния. По данным МВД, они не покидали территорию Молдавии. Поэтому мы просим украинских коллег сообщить, воспользовались ли эти личности коридором через Приднестровье, где наша страна не имеет механизмов контроля границы", - сказал Нэстасе во вторник с трибуны парламента.

Министр также не исключил, что Плахотнюк и Шор могли уехать по "специальному коридору в аэропорту Кишинева", который, по его словам, был создан прежней властью "для бандитов". "Но об этом мы будем говорить позже, когда у нас наладится сотрудничество с прокуратурой", - уточнил Нэстасе.

Во вторник глава МВД Молдавии направил запрос в Генеральную прокуратуру с требованием отозвать парламентскую неприкосновенность с Плахотнюка в связи с выдвинутыми против него обвинениями в узурпации власти.

Бежали через Одессу

О том, что Плахотнюк и Шор бежали из страны через Одессу, сообщил в понедельник президент Игорь Додон. "Пока все смотрели в пятницу вечером на улетающие из аэропорта Кишинева частные самолеты, ни Шора, ни Плахотнюка в Молдове уже не было. По моим источникам, Шор исчез элегантно и по-английски. Собрал своих соратников, руководителей структур, компаний и территориальных организаций, заявил "Мы - победим!" и объявил 15-минутный перерыв. Спустя три часа собравшиеся поняли, что продолжения собрания не будет", - рассказал президент в эфире телеканала "НТВ-Молдова". По его словам, Шор и Плахотнюк "бежали в Приднестровье, а конечный пункт был - Одесса, откуда они уже и разлетелись в разные части света".

Ранее Плахотнюк сообщил на своей страничке в "Фейсбуке", что покинул страну, "чтобы обеспечить безопасность себя и своей семьи". Он пообещал вернуться, чтобы продолжить борьбу с нынешней властью в оппозиции.

Разыскивается Россией

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале этого года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы РФ более 37 млрд рублей. По данным следствия, одним из организаторов преступного сообщества был Плахотнюк.

Шор, который является супругом известной российской певицы Жасмин, в июне 2017 года был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, связанных с выводом из страны 1 млрд евро. Ему запрещено покидать территорию Молдавии.

Кризис власти

Ситуация в Молдавии обострилась 8 июня, когда поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет ДПМ во главе с Плахотнюком. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Майей Санду, которая является одним из лидеров Acum.

Однако ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС), который объявил все эти решения незаконными и уполномочил исполнявшего обязанности премьер-министра Филипа подписать вместо президента указ о роспуске парламента. После этого сторонники демократов устроили шумные демонстрации, заблокировав вход в правительство и другие госучреждения.

ЕС, Россия, США и ряд других стран выразили поддержку новой коалиции, кабинет Филипа вынужден был подать в отставку, а Плахотнюк с приближенными политиками и бизнесменами бежал за границу. После этого КС за пять минут отменил свои последние решения.

Додон в понедельник предупредил, что сторонники Демпартии пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, и призвал новые власти "забыть о противоречиях ради победы над режимом".