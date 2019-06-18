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Кризис на Украине

В посольстве США в Киеве не нашли взрывоопасных предметов после сообщения о минировании

Диппредставительство возобновило работу

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Отдел безопасности посольства США на Украине завершил проверку здания диппредставительства после сообщения о минировании, взрывоопасных предметов не обнаружено. Об этом во вторник информировала пресс-служба посольства.

"Отдел безопасности посольства США завершил расследование угрозы минирования. В данный момент посольство возобновило нормальную работу", - сообщается в Twitter диппредставительства.

Информация о "минировании" здания посольства США на Украине поступила во вторник после сообщения о том, что в Киев прибыл новый временный поверенный Уильям Тейлор.

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УкраинаСШАКризис на Украине
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