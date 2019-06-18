В посольстве США в Киеве не нашли взрывоопасных предметов после сообщения о минировании

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Отдел безопасности посольства США на Украине завершил проверку здания диппредставительства после сообщения о минировании, взрывоопасных предметов не обнаружено. Об этом во вторник информировала пресс-служба посольства.

"Отдел безопасности посольства США завершил расследование угрозы минирования. В данный момент посольство возобновило нормальную работу", - сообщается в Twitter диппредставительства.

Информация о "минировании" здания посольства США на Украине поступила во вторник после сообщения о том, что в Киев прибыл новый временный поверенный Уильям Тейлор.