Прокуратура Молдавии рассмотрит запрос о лишении депутатской неприкосновенности Плахотнюка

КИШИНЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Молдавии получила и рассмотрит запрос об отзыве депутатской неприкосновенности Владимира Плахотнюка, который направил глава МВД Андрей Нэстасе. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Запрос главы МВД получен и будет рассмотрен в соответствии с установленным законом порядком", - отметили в пресс-службе. Нэстасе в своем запросе заявил о необходимости привлечь Плахотнюка к ответственности по обвинению в "узурпации власти".

Политический кризис власти в Молдавии удалось преодолеть после того, как 8 июня поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет Демократической партии Молдавии (ДПМ) во главе с Плахотнюком. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Майей Санду, которая является одним из лидеров Acum.

Однако ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС), который объявил все эти решения незаконными и уполномочил исполнявшего обязанности премьер-министра Павла Филипа подписать вместо президента указ о роспуске парламента. После этого сторонники демократов устроили демонстрации и заблокировали входы в правительство и другие госучреждения.

ЕС, Россия, США и ряд других стран выразили поддержку новой коалиции, и кабинет Филипа вынужден был подать в отставку, а Плахотнюк с приближенными политиками и бизнесменами бежал за границу. После этого КС за пять минут отменил свои последние решения.