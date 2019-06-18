Меркель назвала условие снятия санкций с России

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. ФРГ и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть ослаблены только при прогрессе в реализации минских договоренностей. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции", - сказала она.

Меркель добавила, что лидеры ФРГ и Украины не обсуждали усиление санкций против России. "Мы не говорили об усилении, речь идет о продолжении [действующего санкционного режима]", - сказала она.

Встреча в "нормандском формате"

Встреча советников в "нормандском формате" состоится 12 июля, сообщила Меркель.

"12 июля мы проведем встречу советников в "минском формате" и дальше посмотрим, как действовать дальше", - сказала она. "Германия в любом случае готова здесь приложить все свои силы", - добавила Меркель. "Я была рада, что трехсторонняя контактная группа в рамках "минского процесса" сейчас снова работает более решительно", - заметила канцлер.

По ее словам, Германия и Франция готовы на участие в новом саммите в "нормандском формате" и ищут подходящую возможность для этого.

"Мы - президент [Франции Эмманюэль] Макрон и я - готовы, ищем самой быстрой возможности", - сказала она.