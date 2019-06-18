Меркель: возвращение делегации России в ПАСЕ не должно происходить любой ценой

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Возвращение делегации РФ в ПАСЕ не должно происходить любой ценой, но без диалога не решить проблемы. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Что касается возвращения России, то мы предприняли различные попытки, и мы еще не в конце процесса, - сказала она. - Здесь нужно обратить внимание на две вещи: с одной стороны, мы наблюдаем за противозаконными действиями России, особенно в том, что касается Украины, с другой, мы знаем, что без диалога и контактов не сможем решить проблемы". "Поэтому прилагаются усилия для того, чтобы Россия нашла путь в ПАСЕ, но это не может быть любой ценой", - сказала канцлер.