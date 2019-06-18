Парламент Молдавии назначил местные выборы на 20 октября

КИШИНЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Парламент Молдавии назначил выборы в местные органы власти на 20 октября. Соответствующее решение было утверждено законодателями на заседании во вторник, видеотрансляцию вела пресс-служба парламента.

"Парламент назначает дату всеобщих выборов в местные органы власти на 20 октября. Это решение вступает в силу с 1 августа", - зачитал проект решения депутат Василий Боля. Он отметил, что четырехлетние мандаты политиков, избранных в местные органы управления, уже недействительны.