Пентагон: нападения на танкеры в Оманском заливе совершили прошедшие военную подготовку

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. США считают, что нападение на танкеры в Оманском заливе могло быть совершено только лицами, прошедшими подготовку в вооруженных силах. Об этом сообщил во вторник на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Пол Селва.

По его словам, нынешняя вылазка была "совершена силами, которые прошли военную подготовку и являются боеготовыми". "Единственной страной в регионе, имеющей мотив [к нападению], является Иран", - утверждал военачальник.

"Это - не мелкие усилия", - сказал военачальник про атаки на два танкера. Он пояснил, что имеет в виду установку предполагаемых магнитных мин к корпусам движущихся судов под покровом ночи. С точки зрения Селвы, то, что иранские военные моряки смогли так быстро снять предполагаемую неразорвавшуюся магнитную мину с корпуса одного из танкеров, указывает на местный характер конструкции этого боеприпаса.