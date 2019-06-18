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Трамп заявил, что готов применить военную силу против Ирана только из-за ядерного оружия

По словам американского президента, в настоящее время он не рассматривает целесообразность применения силы в отношении Тегерана

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов начать военные действия против Ирана в целях недопущения попадания в руки Тегерана ядерного оружия, но сомневается в необходимости применения силы в других случаях. Об этом он заявил в опубликованном во вторник интервью журналу Time.

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При этом американский лидер охарактеризовал как "очень незначительные" приписываемые Тегерану действия, включая атаки на два танкера в Оманском заливе.

Главе государства был задан вопрос, какие конкретные действия заставят его рассмотреть вопрос о начале военных действий против Ирана. "Определенно из-за ядерных вооружений", - ответил президент США. "А насчет остального я бы оставил вопросительный знак", - добавил Трамп.

Он отрицательно ответил на вопрос, рассматривает ли он на данный момент целесообразность применения силы в отношении Ирана. "Я бы так не сказал. Я не могу сказать такое вообще", - ответил президент США. По оценке издания, в данном вопросе Трамп занял менее радикальную позицию, чем госсекретарь США Майкл Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

В понедельник исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих "в оборонительных целях" на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Болтон, ДжонНападение на танкеры в Оманском заливе
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