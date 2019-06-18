ООН призвала провести независимое расследование смерти экс-президента Египта Мурси

ЖЕНЕВА, 18 июня. /ТАСС/. Власти Еипта должны провести тщательное независимое расследование обстоятельств смерти бывшего президента страны Мухаммеда Мурси, который умер 17 июня во время судебного процесса. Об этом заявил во вторник в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперт Колвилл.

"Ясно, что должно быть проведено скрупулезное независимое расследование обстоятельств смерти г-на Мурси, включая условия его содержания", - отметил он в распространенном среди журналистов письменном комментарии. Необходимо, чтобы такое расследование провели "судебные или другие компетентные власти, независимые от властей, отвечающих за содержание под стражей", подчеркнул Колвилл. Он добавил, что расследование должно быть "быстрым, беспристрастным и эффективным".

Мурси умер 17 июня во время заседания суда по делу о шпионаже, по которому экс-глава государства проходил главным обвиняемым. Ему было дано слово, после которого был объявлен перерыв. В тот момент экс-президент упал в обморок и умер, не приходя в сознание. По данным египетского государственного телевидения, причиной смерти стал сердечный приступ.

Еще в 2014 году адвокаты Мурси подавали в суд медицинские документы, подтверждающие, что их подзащитный страдает эпилепсией. В свое время он перенес операцию на мозге, что спровоцировало в дальнейшем периодически повторяющиеся острые приступы. Юристы утверждали, что при таком диагнозе экс-президент не может находиться в изоляции в одиночной тюремной камере, и настаивали на его переводе под домашний арест.