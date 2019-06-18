Пентагон: активизация контактов способна привести к координации действий ВС РФ и США

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Наметившаяся в последнее время активизация контактов России и США способна привести в перспективе к отмене американских ограничений на военное сотрудничество Москвы и Вашингтона и к координации тех усилий вооруженных сил двух стран, которые отвечают общим интересам. Об этом заявил во вторник заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Селва, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС на встрече с журналистами.

"Я бы не стал на основании [майских] переговоров госсекретаря [Майкла] Помпео с президентом [России Владимиром] Путиным и министром иностранных дел [Сергеем] Лавровым делать предположение о том, что отношения в военной сфере [между двумя странами] моментально изменятся. Однако потенциальное дипломатическое окно возможности между Россией и США правда имеет потенциальные последствия в виде отмены некоторых [американских] законодательных ограничений нашей (США - прим. ТАСС) способности действительно координировать [действия] друг с другом", - сказал военачальник.