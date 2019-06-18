Премьер-министр Франции на встрече с Медведевым рассчитывает обсудить Украину и Сирию

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на встрече 24 июня в Гавре со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым рассчитывает обсудить вопросы экономики, двусторонние отношения, а также ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом во вторник заявила канцелярия французского премьера в распространенном сообщении.

"Эта встреча позволит продолжить диалог на уровне глав правительств через два года после того, как президент России Владимир Путин провел первую встречу с президентом республики Эмманюэлем Макроном в Версале", - отметила канцелярия. Как заявляется в ее сообщении, стороны "обсудят региональные кризисы, в том числе Сирию и Украину, а также экономические вопросы ввиду широкого присутствия французских компаний в России". Программа визита включает совместную пресс-конференцию и рабочий ужин.

Гавр - крупный промышленный и деловой центр Франции. Филипп до прихода на пост премьера в течение семи лет возглавлял мэрию Гавра.