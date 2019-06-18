Пентагон объявил о выделении $250 млн на военную помощь Украине

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Пентагон планирует предоставить $250 млн на "дополнительную подготовку, оснащение и консультативные услуги по наращиванию потенциала" Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении американского оборонного ведомства.

"Это подтверждает давние отношения между США и Украиной в оборонной сфере и увеличивает общую сумму помощи в области безопасности, оказанной США Украине с 2014 года, до $1,5 млрд", - сообщается в заявлении.

Выделенные средства пойдут на удовлетворение оперативных потребностей Вооруженных сил Украины и на поддержку действующих учебных программ. В рамках помощи для повышения обороноспособности сухопутных войск и сил специального назначения будут предоставлены снайперские винтовки, гранатометы, контрбатарейные радары и другое оборудование.

В новость были внесены изменения (18:27 мск) — добавлена информация после второго абзаца.