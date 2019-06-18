Оппозиции не удалось вынести вотум недоверия правительству Румынии

БУХАРЕСТ, 18 июня. /ТАСС/. Румынской парламентской оппозиции не удалось добиться во вторник выражения недоверия левоцентристскому правительству Виорики Дэнчилэ. Об этом сообщило агентство Agerpres.

За вынесение вотума недоверия кабинету, образованному Социал-демократической партией (СДП) и Альянсом либералов и демократов (АЛДЕ), в ходе голосования высказались 200 парламентариев, против - 7 и трое воздержались. Для того, чтобы отправить правительство в отставку, требовалось минимум 233 голоса. Таким образом, левоцентристское коалиционное правительство в составе СДП и АЛДЕ остается у власти в Румынии.

Это уже третья попытка румынской оппозиции вынести вотум недоверия кабинету Дэнчилэ.

Отставку правительства поддерживали оппозиционные фракции и беспартийные парламентарии. Они обвиняли кабмин в неудовлетворительной организации выборов в Европарламент 26 мая на избирательных участках за рубежом, изменении законов о правосудии в собственных интересах, политизации радио и телевидения, принятии правительственных постановлений в обход парламента и в недавнем инциденте между румынами и венграми на военном кладбище в Валя Узулуй (румынский уезд Харгита).

Премьер-министр Дэнчилэ в своем выступлении отвергла эти упреки, заявив, что представители оппозиции фальсифицируют факты и не предлагают собственных конструктивных решений.

Парламентарии СДП и АЛДЕ не участвовали в голосовании, а лишь присутствовали в зале, чтобы обеспечить кворум.