Гутерриш объявил о начале кампании в ООН по противодействию риторике ненависти

ООН, 18 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил во вторник стратегию ООН и план действий по борьбе с риторикой ненависти.

"Эта стратегия и план действий представляют собой новую инициативу, однако она основана на наших фундаментальных принципах, поскольку уважение прав человека без дискриминации по признакам пола, расы, языка или религии закреплено в Уставе ООН", - заявил он, напомнив при этом о все более частых проявлениях ксенофобии, расизма, нетерпимости, антисемитизма, антимусульманских настроений и случаях гонений на христиан. "Призывы к ненависти и разрушению распространяются и усиливаются с использованием современных цифровых технологий и они направлены против женщин, представителей национальных меньшинств и наиболее беззащитных слоев населения", - добавил он.

По словам Гутерриша, Стратегия ООН и план действия - это "амбициозная программа, нацеленная на то, чтобы в рамках ООН координировать усилия по выявлению, предотвращению и борьбе с риторикой ненависти, используя при этом все имеющиеся возможности". В рамках новой инициативы предусмотрена организация встреч групп, придерживающихся различных взглядов на проблемы, работа с традиционными СМИ и в соцсетях с целью противодействия риторике, основанной на неприязни и злобе. Генеральный секретарь ООН объявил о намерении созвать представительную международную конференцию по вопросам образования и противодействия подобным речам, текстам, рассылкам и т.д..

В то же время он подчеркнул, что "борьба с риторикой ненависти не означает ограничение или запрет на свободу высказываний". "Задача в том, чтобы риторика ненависти не перешла в более опасную стадию - призывы к дискриминации, вражде и насилию, что запрещено международным правом", - отметил он в заключение.