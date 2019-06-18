Нетаньяху назвал исторической предстоящую встречу секретарей Совбезов РФ, США и Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "беспрецедентной и исторической" запланированную на 24-25 июня встречу в Иерусалиме секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности еврейского государства Меиром Бен-Шаббатом.

"В начале следующей недели в Иерусалиме состоится беспрецедентная историческая встреча советников по национальной безопасности России, США и Израиля. Это - очень важные переговоры для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке в неспокойные времена", - распространила высказывания Нетаньяху его пресс-служба во вторник.

"В этой трехсторонней встрече двух сверхдержав в Израиле есть нечто важное, что свидетельствует о международном статусе государства Израиль", - добавил премьер.

В МИД России указали, что встреча будет посвящена урегулированию кризиса в Сирии и ситуации на Ближнем Востоке в целом.