Парламент Южной Осетии седьмого созыва приступит к работе 20 июня

ЦХИНВАЛ, 18 июня. /ТАСС/. Первая сессия парламента Южной Осетии седьмого созыва, депутатов которого избрали всенародным голосованием 9 июня, состоится 20 июня, сообщила ТАСС во вторник секретарь Центральной избирательной комиссии республики Кристина Авлохова.

"Решением ЦИК первая сессия парламента Республики Южная Осетия VII состоится 20 июня в 11:00 в зале заседаний парламента", - сказала Авлохова.

Согласно утвержденной процедуре, на первой сессии выбирают спикера парламента, его заместителей, а также глав комитетов.

Впервые парламент Южной Осетии избирали по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Пять политических партий прошли в парламент Южной Осетии по итогам выборов по единому республиканскому округу: "Единая Осетия" получила в парламенте семь мандатов, Народная партия - четыре, "Ныхас" - три, "Единство народа" - два, Коммунистическая партия - один. По 17 одномандатным избирательным округам большинство голосов избирателей, по данным ЦИК, также получили выдвиженцы от "Единой Осетии" - семь кандидатов, и по одному - от партий "Ныхас", Народной партии, "Единства народа" и Коммунистической партии.

Таким образом, в целом из 34 депутатских мест "Единой Осетии" достается 14, Народной партии - пять, "Ныхас" - четыре, "Единство народа" - три и Компартии - два. Остальные шесть депутатских кресел в законодательном органе республики занимают самовыдвиженцы.