Минобороны Канады подтвердило гибель военнослужащего на учениях НАТО в Болгарии

ОТТАВА, 18 июня. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Канады подтвердило гибель военнослужащего страны в ходе международных учений НАТО Swift Response-2019 в Болгарии. Как отмечается в заявлении ведомства, инцидент произошел, когда участники маневров отрабатывали прыжки с парашютом.

"Трагический инцидент произошел вечером 17 июня в населенном пункте Чешнегирово в Болгарии", - сказали в ведомстве. В Минобороны уточнили, что солдат четвертой Канадской дивизии погиб при выполнении прыжка с парашютом. Гибель военнослужащего расследует канадская военная полиция. Другой информации в оборонном ведомстве не приводят.

Ранее командование Сухопутных сил США в Европе сообщило, что в результате инцидента, произошедшего в районе болгарского города Пловдив, один военнослужащий погиб и еще трое пострадали. Отмечается, что десантирование было немедленно прекращено, а пострадавшие госпитализированы. Двое из них были вскоре были выписаны из стационара.

Болгарское национальное телевидение сообщило, что канадский военнослужащий погиб после того, как у него не открылся парашют. По информации телеканала, травмы при приземлении получили военнослужащие США.

Учения Swift Response 2019 проходят 13-25 июня и проводятся на территории Болгарии, Румынии и Хорватии. В них участвуют военнослужащие Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, Канады, Северной Македонии, США и Украины, всего до 6 тыс. человек, в том числе 1495 десантников. Задействовано 1200 единиц сухопутной техники и до 80 единиц авиатехники.