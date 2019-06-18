Власти Ирака сообщили, что Лаврентьев передал Салеху послание Путина

ТАСС, 18 июня. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев во вторник в Багдаде передал президенту Ирака Бархаму Салеху послание главы российского государства Владимира Путина. Об этом сообщила администрация иракского президента в распространенном в Багдаде заявлении.

Салех "высоко оценил роль России в борьбе с терроризмом и оказанную Ираку поддержку", отмечается в документе. "Страданиям сирийского народа надо как можно скорее положить конец", - говорится в заявлении. Сделать это, считает Салех, необходимо с помощью политического урегулирования кризиса, основанного на борьбе с терроризмом.

Иракский президент призвал к расширению сотрудничества между Багдадом и Москвой в политической и экономической области.

Как сообщили ранее в МИД РФ, российская межведомственная делегация провела консультации в Багдаде 17-18 июня. В ее состав вошли, кроме Лаврентьева, замглавы МИД Сергей Вершинин и представители Минобороны. Члены делегации встретились не только с Салехом, но и с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди, министром иностранных дел Мухаммедом Али аль-Хакимом и начальником Генштаба Усманом аль-Ганими. Стороны обсудили борьбу с терроризмом с участием Багдада и Дамаска, защиту безопасности и обеспечение долгосрочной стабилизации в Сирии, создание условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц.

В ходе консультаций Ирак приветствовал решение России, Ирана и Турции подключить его к астанинскому формату в качестве наблюдателя.