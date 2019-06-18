Глава КСИР: иранская ракетная технология изменила баланс сил в регионе

ТАСС, 18 июня. Иранская программа по совершенствованию технических характеристик баллистических ракет изменила расстановку сил в регионе. Такое мнение, как сообщил телеканал Sky News Arabia, высказал во вторник командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами.

"Иранская технология баллистических ракет изменила баланс сил на Ближнем Востоке", - отметил командующий элитными частями иранской армии. Саламе добавил, что "высокоточные иранские баллистические ракеты могут поражать и морские цели",

В конце мая командующий КСИР указал, что армия Ирана обладает всеми необходимыми вооружениями для обеспечения обороны страны от агрессии США. "Вооруженные силы Ирана самодостаточны, оборонная промышленность обеспечивает их военно-транспортными средствами, ракетами, боевыми самолетами и беспилотниками", - отметил генерал.

Нынешнее заявление Салами прозвучало спустя сутки после решения властей США об отправке дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих "в оборонительных целях" на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана.