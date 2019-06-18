В Луганске открылся центр содействия оформлению российского гражданства

ЛУГАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Центр содействия оформлению гражданства Российской Федерации открылся в Луганске при Министерстве юстиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом во вторник сообщил представитель департамента государственной регистрации Андрей Гребенщиков.

"С 18 июня 2019 года начал работу Центр содействия оформлению гражданства Российской Федерации при Министерстве юстиции ЛНР", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Гребенщиков добавил, что центр оказывает нотариальные услуги по заверению документов, необходимых для оформления гражданства Российской Федерации. "В основном таким документом является свидетельство о рождении лица, не достигшего 18 лет", - уточнил он.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права. После этого, по данным начальника ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенанта полиции Олега Агаркова, за получением российского паспорта обратились около 12 тыс. граждан Донецкой и Луганской народных республик.