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Упрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса

В Луганске открылся центр содействия оформлению российского гражданства

Он будет оказывать нотариальные услуги по заверению документов, нужных для оформления гражданства
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© Александр Река/ТАСС

ЛУГАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Центр содействия оформлению гражданства Российской Федерации открылся в Луганске при Министерстве юстиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом во вторник сообщил представитель департамента государственной регистрации Андрей Гребенщиков.

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"С 18 июня 2019 года начал работу Центр содействия оформлению гражданства Российской Федерации при Министерстве юстиции ЛНР", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Гребенщиков добавил, что центр оказывает нотариальные услуги по заверению документов, необходимых для оформления гражданства Российской Федерации. "В основном таким документом является свидетельство о рождении лица, не достигшего 18 лет", - уточнил он.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права. После этого, по данным начальника ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенанта полиции Олега Агаркова, за получением российского паспорта обратились около 12 тыс. граждан Донецкой и Луганской народных республик.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияУпрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса
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