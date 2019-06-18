NYT: перевод Манафорта в тюрьму в Нью-Йорке отменили после вмешательства Минюста США

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Перевод бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, приговоренного к семи с половиной годам тюремного заключения, в тюрьму в Нью-Йорке не состоится из-за вмешательства Министерства юстиции США. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times .

Кто такой Пол Манафорт и в чем его обвиняют

По данным источников издания, первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора страны Джеффри Розен на прошлой неделе направил в прокуратуру Нью-Йорка письмо, касавшееся дела Манафорта. Письмо указывало на то, что в Минюсте тщательно отслеживают перемещения экс-главы предвыборного штаба Трампа. Руководство федерального Бюро тюрем США обдумывало послание и в минувший понедельник высказалось против перевода Манафорта в тюрьму на острове Райкерс-Айленд. Вместо этого узник продолжит отбывать срок в федеральной тюрьме Канаан в штате Пенсильвания.

Тюремное начальство уведомило о своем решении прокуратуру Нью-Йорка в понедельник. Не исключено, что экс-главу предвыборного штаба Трампа будут держать под стражей в одном из федеральных зданий нью-йоркского района Манхэттен. Изначально перевод на Райкерс-Айленд предназначался для того, чтобы экс-глава предвыборного штаба Трампа мог дать показания по новым обвинениям, выдвинутым в отношении него прокуратурой Нью-Йорка. Отмена такого решения крайне необычна для судебной системы США, указывают источники издания, по словам которых, лица, обвиняемые в преступлениях властями штата Нью-Йорк, содержатся исключительно в тюрьме на острове.

8 марта суд американского города Александрия (штат Вирджиния) приговорил 70-летнего Манафорта к 47 месяцам заключения за нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов, а 13 марта суд в Вашингтоне приговорил его к 3,5 года заключения за дачу ложных показаний и несоблюдение законов о лоббистской деятельности. Таким образом, в общей сложности ему предстоит провести в заключении 7,5 года.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.