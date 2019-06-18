Борис Джонсон упрочил лидерство в борьбе за пост премьера Великобритании

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон увеличил отрыв от конкурентов в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Об этом свидетельствуют результаты прошедшего 18 июня второго тура голосования, в котором приняли участие члены тори в Палате общин британского парламента.

Как объявила после подсчета голосов Шерил Гиллан, исполняющая обязанности Комитета 1922, который объединяет рядовых депутатов-тори и занимается вопросами выбора или смены лидера консерваторов, во втором туре Джонсон заручился поддержкой 126 из 313 депутатов. Это на 12 голосов больше, чем он получил по итогам первого тура, состоявшегося 13 июня.

В третий раунд, намеченный на 19 июня, прошли также нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант (46), министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув (41), министр по вопросам международного развития Рори Стюарт (37), глава МВД королевства Саджид Джавид (33).

Для того, чтобы преодолеть барьер второго тура голосования, кандидатам требовалась поддержка 33 депутатов-консерваторов или 10% от численности фракции тори в Палате общин. Эта задача оказалась непосильной для экс-министра по вопросам Brexit Доминика Рааба, который получил поддержку 30 депутатов.

Когда выберут премьера

Теперь во время каждого последующего раунда из борьбы будет выбывать один кандидат с наименьшим количеством голосов. К пятнице их число должно сократиться до двух. После этого среди уже всех 160 тыс. членов Консервативной партии будет запущено голосование по почте, а имя победителя будет названо к концу июля.

24 мая Тереза Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с поста лидера тори, а с избранием нового главы партии - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Таким образом, задача по осуществлению Brexit будет возложена на плечи нового лидера страны и правящей политической силы.

7 июня Мэй официально известила Комитет 1922 об уходе с поста лидера тори, что дало партии формальный повод для начала кампании по избранию своего нового главы. Однако до этого избрания, то есть до последней декады июля, Тереза Мэй будет продолжать оставаться премьер-министром страны и даже исполнять роль технического лидера своей партии.