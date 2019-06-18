СМИ: кандидат на пост шефа Пентагона взял самоотвод на фоне истории о бытовом насилии

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Кандидат на пост министра обороны США Патрик Шанахан взял самоотвод на фоне скандальной истории о бытовом насилии, которая в настоящее время расследуется ФБР. Об этом сообщила во вторник газета USA Today .

Согласно изложенным ею сведениям, речь идет об инциденте, который произошел 28 августа 2010 года. В применении насилия Шанахана обвинила являвшаяся тогда его женой Кимберли Джординсон. У супружеской четы вышла тогда в их доме в Сиэтле (штат Вашингтон) крупная размолвка, которой способствовало то, что оба участника ссоры употребляли незадолго до этого алкогольные напитки в гостях. Прибывшая по вызову Джординсон полиция, однако, арестовала в тот вечер по подозрению в бытовом насилии ее, а не Шанахана, опираясь на полученные от обоих показания, а также общую картину случившегося. Впоследствии предъявленные ей обвинения были, впрочем, сняты.

Шанахан в письменном заявлении заверил, что никогда не занимался рукоприкладством в отношении бывшей супруги. "Мой брак закончился печалью и разочарованием. Тем не менее я никогда не поднимал руку на свою бывшую жену и в полной мере сотрудничал с расследованием правоохранительных органов, которое завершилось выдвижением в ее адрес обвинений в нападении на меня. Я отказался [затем] от выдвижения этих обвинений в интересах семьи", - говорится в заявлении 56-летнего Шанахана.

Его бывшая супруга в интервью USA Today продолжала настаивать на своей версии событий. Вместе с тем сын Патрика Шанахана и Кимберли Джординсон Уилл в собственном заявлении газете целиком возложил на мать ответственность за инцидент девятилетней давности. Уилл Шанахан, которому сейчас около 24 лет, также добавил, что дал неточные показания полицейским в интересах матери по ее просьбе.

Президент США Дональд Трамп объявил ранее о том, что Шанахан берет самоотвод, а на должность министра обороны будет выдвинута кандидатура Марка Эспера. Последний в настоящее время является министром Сухопутных войск США. Занимающее этот пост лицо не является членом президентского кабинета и подчиняется министру обороны. Трамп сообщил, что Шанахан сам принял решение взять самоотвод. Однако немногим ранее появились данные о том, что Трамп недоволен Шанаханом и рассматривает возможность назначения на пост шефа Пентагона кого-то другого. Данное кадровое назначение подлежит утверждению Сенатом Конгресса США.