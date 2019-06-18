Reuters: представители США, ФРГ, Франции и Британии обсудят ситуацию вокруг Ирана

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель Госдепартамента по Исламской Республике Иран Брайан Хук на следующей неделе намерен отправиться в Париж, чтобы обсудить с высокопоставленными должностными лицами из Великобритании, Франции и Германии ситуацию вокруг ИРИ. Об этом сообщило во вторник со ссылкой на источники агентство Reuters.

По его данным, переговоры запланированы на 27 июня. Другие подробности пока не приводятся.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, в которую входили в том числе россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.